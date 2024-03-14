Подмосковье 14 марта 2024, 13:51 Строительная готовность образовательного комплекса в Нахабине превысила 70% Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Строительство школы для 900 учеников и детского сада на 150 мест продолжается в поселке Нахабино. На данный момент образовательный центр возвели на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, четырехэтажное здание поделят на два блока: в блоке для дошкольников разместятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, в школьном — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный зал, а также другие необходимые помещения.

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Прилегающую территорию благоустроят. Для детей обустроят игровые площадки, территории для тихого отдыха и массовых мероприятий. Также там появится стадион с беговыми дорожками, поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная площадки.

Полностью достроить образовательный комплекс планируют к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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