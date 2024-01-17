17 января 2024, 17:17
Строительная готовность образовательного комплекса «Полет» в Красногорске достигла 65%
Строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет» продолжается в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске. На данный момент работы завершили на 65%.
«На объекте более 130 рабочих, которые выполняют чистовую отделку помещений и устройство инженерных сетей», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
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Комплекс будет включать в себя школу для 1,5 тысячи ребят и детский сад, рассчитанный на 200 мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Образование
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