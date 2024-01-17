Подмосковье 17 января 2024, 17:17 Строительная готовность образовательного комплекса «Полет» в Красногорске достигла 65% Министерство строительного комплекса Московской области

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Строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет» продолжается в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске. На данный момент работы завершили на 65%.

«На объекте более 130 рабочих, которые выполняют чистовую отделку помещений и устройство инженерных сетей», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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Комплекс будет включать в себя школу для 1,5 тысячи ребят и детский сад, рассчитанный на 200 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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