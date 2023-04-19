Подмосковье 19 апреля 2023, 13:26 Строительная готовность новой школы в деревне Погорелки составила более 60% фото минстроя мо

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Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило о ходе строительства новой школы восточнее деревни Погорелки в Мытищах. Сейчас готовность объекта составляет выше 60%.

В работах задействовано более 180 рабочих и пять единиц техники. Выполняются устройство фасадных конструкций, кровельные работы, монтаж вентиляции и внутренних сетей электроснабжения. Не так давно строители приступили к работам на территории — здесь идет подготовка к благоустройству.

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Четырехэтажное здание будет рассчитано на 1100 человек. В школе оборудуют все необходимые залы, кабинеты и пространства для эффективного и интересного образовательного процесса.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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