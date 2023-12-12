12 декабря 2023, 16:44
Строительная готовность новой поликлиники в Лобне достигла 50%
Возведение новой поликлиники на 600 посещений в смену продолжается в Лобне. Строительная готовность здания достигла 50%.
Рабочие приступили к устройству фасада, монтажу внутренних инженерных сетей и отделке помещений. Все работы ведутся с использованием отечественных материалов.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Подрядчик ООО «Триумф» также возьмет на себя и оснащение поликлиники медицинским оборудованием. Сдать готовый объект планируется в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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