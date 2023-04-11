Подмосковье 11 апреля 2023, 11:56 Строительная готовность новой больницы в Хотькове достигла 40% фото минстроя мо

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Строительство больнично-поликлинического комплекса продолжается в Хотькове. На данный момент работы завершены на 40%. б этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Объект строится на улице 1-й Больничной по нацпроекту «Здравоохранение». Ожидается, что новый комплекс откроется в 2024 году. Он сможет принимать 450 пациентов в смену.

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«В строительстве задействовано более 140 рабочих и 12 единиц техники. Продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей, монтаж окон, устройство перегородок, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем», — отметили в пресс-службе.

Подрядчик планирует завершить общестроительные работы и отделку помещений к концу 2023 года. После этого специалисты приступят к пусконаладочным работам инженерных систем и оборудования. В комплексе оборудуют клинико-диагностический корпус, а также стационар на 60 коек с профильными отделениями. Прилегающую территорию также благоустроят: там появится парковка, места для отдыха и игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно оснащать больницы Подмосковья новой техникой. По словам главы региона, это крайне важно для быстрой постановки правильных диагнозов в условиях, когда в поликлиниках растет число посещений.

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