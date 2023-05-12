Подмосковье 12 мая 2023, 13:57 Строительная готовность лицея № 7 в Солнечногорске составила 25%

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Капитальный ремонт лицея № 7 продолжается в Солнечногорске. Подрядчики завершают демонтаж. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 25%.

Лицей № 7 — одно из старейших образовательных учреждений округа. Здание построили в 1937 году. Там обучается более 1260 человек.

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Капремонт ведется в рамках президентской программы. Сейчас на объекте одновременно идут фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей, оконных блоков, черновая отделка стен в спортивном и актовом залах.

«Строители заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят вентилируемый фасад, выполнят ремонт учебных классов, пищеблока, технических помещений, входной группы, обновят напольные покрытия, а также будет выполнено благоустройство прилегающей территории», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева лицей отремонтируют к началу нового учебного года. В обновленном учреждении появится современное оборудование и новая мебель.

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