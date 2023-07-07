Подмосковье 07 июля 2023, 15:25 Строительная готовность лицея № 7 в Солнечногорске достигла 60%

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Капитальный ремонт продолжается в лицее № 7 в Солнечногорске. Строительная готовность объекта достигла 60%.

Одно из старейших учреждений Солнечногорска ремонтируют 65 рабочих и две единицы техники. Подрядчик монтирует слаботочные системы и перегородки, занимается отделочными работами, обновлением фасада и инженерных систем.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с депутатами муниципалитета Алексеем Мартиросяном и Дмитрием Байрашевским, родительским активом побывал на объекте.

«В здании лицея № 7 были внесены конструктивные изменения, чтобы приспособить его к современным нормам, в том числе по линии пожарной безопасности. Дополнительно установили 13 аварийных выходов, усилены дверные и оконные проемы. Через месяц подрядчик планирует приступить к благоустройству территории и обустройству учебных классов. Уверенность есть, что все работы будут выполнены в срок», — сказал Михальков.

Лицей № 7 работает с 1937 года. Работы по капитальному ремонту учреждения ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

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