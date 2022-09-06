Строительная готовность главного детского госпиталя в Подмосковье достигла 20% | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 16:30 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:27) Поделиться Telegram

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Viber Строительная готовность главного детского госпиталя в Подмосковье достигла 20%

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Строительство областной детской больницы в Красногорске ведется в две смены. В строительстве задействовано более 280 рабочих и 12 единиц техники.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев сообщил, что строительство детского госпиталя в Красногорске находится на этапе армирования и бетонирования вертикальных конструкций и плит перекрытия. Он отметил, что работы ведутся в две смены.

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Детская областная больница — это уникальный проект для Подмосковья и всей России. Высокотехнологичную помощь здесь ежегодно будут получать более 15 тысяч детей.

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Новая десятиэтажная клиника будет оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. Учреждение получит также системы 3D-навигации для сложных операций. Для экстренных случаев на крыше оборудуют вертолетную площадку. Кроме того, в больнице откроется симуляционный центр, который позволит врачам совершенствовать свои знания и навыки на роботизированном оборудовании.

Строительство больницы проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена. Строительство объекта планируется завершить в 2024 году.

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