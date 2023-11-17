Подмосковье 17 ноября 2023, 13:23 Строительная готовность физмат-лицея в Сергиевом Посаде превысила 75% Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство физмат-лицея продолжается в Сергиевом Посаде. На данный момент работы выполнили более чем на 75%.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что лицей общей площадью более 14 тысяч квадратных метров рассчитан на 525 учеников с 5 по 11 классы.

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«В работах задействованы более 80 рабочих и семь единиц техники. Продолжаются устройство фасадных конструкций, монтаж вентиляции, внутренних сетей электроснабжения, слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории», — заявили в ведомстве.

В образовательном учреждении обустроят учебные классы, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и другие необходимые для занятий помещения. Прилегающую территорию также благоустроят: там появятся стадион с беговыми дорожками и площадки для игр.

Открытие физмат-лицея запланировано на 1 сентября 2024 года.

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