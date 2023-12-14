Подмосковье 14 декабря 2023, 19:00 Строительная готовность ФАПа в деревне Ботово превысила 95% Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в деревне Ботово под Волоколамском в начале 2024 года. На данный момент строительство объекта выполнили более чем на 95%.

«В настоящее время рабочие ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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Новый ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. В медучреждении разместились кабинеты врачей, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната и другие помещения. Фельдшерско-акушерский пункт также оснастят современным оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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