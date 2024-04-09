Подмосковье 09 апреля 2024, 10:04 Строительная готовность домов в ЖК «Молодежный» в Солнечногорске превысила 70% Главгосстройнадзор МО

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Строительство жилого комплекса «Молодежный» продолжается в Солнечногорске. Дома № 4 и № 5 возводят в переулке Механизаторов. На данный момент строительная готовность объектов превышает 70%.

В корпусе № 4 ведутся работы по отделке мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных сетей. В корпусе № 5 строители возводят перегородки, ведут устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

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Завершить строительство домов планируют во втором квартале 2024 года. Отмечается, что на первых этажах зданий откроют социальные объекты — молодежный клуб и детский сад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. Он напомнил, что в Московской области реализуют масштабную программу капитального ремонта домов. В нее вошли более 44 тысяч объектов, из которых около 17 тысяч уже привели в порядок.

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