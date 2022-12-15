15 декабря 2022, 12:02
Строительная готовность детского сада в подмосковной деревне Боброво достигла 82%
Новый детский сад продолжают строить в деревне Боброво Ленинского округа. Работы вышли на завершающий этап.
«Сейчас на стройке трудятся 70 рабочих. Продолжаются отделочные, кровельные и фасадные работы, а также устройство инженерных сетей и благоустройство территории», — сообщили в Министерстве строительства Подмосковья.
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Открыть детский сад планируется в следующем году. Трехэтажное здание будет рассчитано на девять групп. Строительство ведется в рамках государственной программы Подмосковья с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Детские сады
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