Подмосковье 15 декабря 2022, 12:02 Строительная готовность детского сада в подмосковной деревне Боброво достигла 82%

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Новый детский сад продолжают строить в деревне Боброво Ленинского округа. Работы вышли на завершающий этап.

«Сейчас на стройке трудятся 70 рабочих. Продолжаются отделочные, кровельные и фасадные работы, а также устройство инженерных сетей и благоустройство территории», — сообщили в Министерстве строительства Подмосковья.

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Открыть детский сад планируется в следующем году. Трехэтажное здание будет рассчитано на девять групп. Строительство ведется в рамках государственной программы Подмосковья с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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