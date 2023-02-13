Подмосковье 13 февраля 2023, 17:04 Строительная готовность детского сада в микрорайоне Восточное Бутово достигла 90%

Читать 360tv в

Детский сад в микрорайоне Восточное Бутово Ленинского округа построили на 90%. Объект рассчитывают сдать уже во втором квартале 2023 года. Сейчас рабочие завершают отделочные работы, монтаж инженерных сетей и входных групп, а также обустройство территории.

Детский сад сможет принять 225 детей. В учреждении расположатся помещения для младших, средних и старших групп, каждая из которых будет иметь свой игровой зал, комнату для сна, раздевалку и буфет. Там также оборудуют помещения для развивающих занятий, медблок и прачечную. Кроме того, детсад будет оснащен необходимой инфраструктурой для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реклама

«Общая площадь построенного трехэтажного здания с подземным техническим этажом составляет 3,4 тысячи квадратных метра», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Реклама

Строительство детского сада стало возможным за счет привлечения средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».