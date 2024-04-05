Подмосковье 05 апреля 2024, 13:00 Строительная готовность детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобне достигла 80% Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Строительство детского сада продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. На данный момент строительная готовность объекта достигла 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик завершает обустройство фасадов и кровли здания, монтаж внутренних инженерных систем. В настоящий момент строители ведут внутреннюю отделку помещений, занимаются благоустройством территории», — уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

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Сейчас на площадке трудятся 86 человек. Согласно проекту, детсад сможет вместить 14 групп детей от 1,5 до семи лет. В здании предусмотрены групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой и другие необходимые помещения. Сдать объект планируют к 1 сентября.

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