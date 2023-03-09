Подмосковье 09 марта 2023, 13:23 Строительная готовность детского сада в Королеве достигла 70%

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На улице Академика Легостаева в Королеве продолжается строительство детского сада на 250 мест. Объект готов на 70%, сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

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На стройке работает более 120 человек и три единицы техники. Детсад возводят в рамках госпрограммы Московской области.

«В настоящее время на стройплощадке завершается процесс устройства фасада и кровли здания. Рабочие занимаются монтажом вентиляции, водоснабжения и отопления, отделкой стен и потолков», — пояснили в ведомстве.

Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей от полутора до семи лет. В нем предусмотрят музыкальный и физкультурный залы, медблок и пищеблок, а также площадки для прогулок с теневыми навесами и спортивные и игровые зоны.

Детский сад откроют к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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