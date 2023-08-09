09 августа 2023, 17:17
Строительная готовность детского сада «Спутник» в Воскресенске достигла 67%
Капитальный ремонт продолжается в детском саду «Спутник» в Воскресенске. Строительная готовность объекта достигла 67%.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин побывал на стройплощадке в микрорайоне Красный строитель и оценил качество работ.
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«Не первый раз посещаю это учреждение и убеждаюсь, что работы ведутся качественно, строители понимают важность задачи и не допускают проволочек», — отметил глава округа.
Сейчас специалисты заканчивают отделку фасада и обустройство кровли. Монтируют оконные блоки и канализационную систему, ведут работы по черновой отделке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Детские сады
Воскресенск
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