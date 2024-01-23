Подмосковье 23 января 2024, 18:26 Строительная готовность детского сада на улице Колпакова в Мытищах превысила 80% Министерство строительного комплекса Московской области

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Строительство детского сада на улице Колпакова продолжается в Мытищах. На данный момент работы завершили более чем на 80%. Новый объект сможет принять 250 малышей.

Строители завершают фасадные, отделочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

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«На объекте задействовано 102 рабочих и три единицы техники. Ведется устройство инженерных сетей, монтаж потолков, покраска стен, установка сантехнического оборудования», — говорится в сообщении.

В новом детском саду обустроят все необходимое для воспитанников: игровые, спальни, раздевалку, буфет и другие необходимые помещения. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах. Ожидается, что детский сад заработает уже в 2024 году.

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