Подмосковье 21 апреля 2023, 13:59 Строительная готовность детского сада на улице Энтузиастов в Волоколамске превысила 50% фото минстроя мо

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Строительство детского сада на 125 мест продолжается на улице Энтузиастов в Волоколамске. Рабочие уже выполнили монолитные работы и приступили к отделке помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 60 рабочих и две единицы техники. Подрядчик ведет устройство гидроизоляции, наружных стен, внутренних перегородок, кровли и фасада. Выполняется монтаж инженерных систем и оконных блоков», — говорится в сообщении.

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Согласно проекту, на новом объекте появятся групповые с игровыми и спальнями, залы для спортивных и музыкальных занятий, медицинский кабинет, пищеблок и другие административные помещения.

Возведение детсада ведется по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ожидается, что дошкольное учреждение откроется уже в сентябре.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. По словам главы региона, в стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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