Подмосковье 11 января 2023, 11:12 Строителям напомнили о возможности онлайн подать заявку на использование водоемов в Подмосковье

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Жители, предприниматели и юридические лица Подмосковья смогут подать заявку на разрешение использования водоемов онлайн. Оно необходимо для строительства мостов, трубопроводов, строса стоков и других нужд. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Как объяснила глава ведомства Надежда Куртяник, госуслуги Подмосковья регулярно переводят в цифровой формат. Многие из них помогают следить за состоянием экологии.

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«В Московской области цифровые технологии уже давно стоят на страже экологии. В июне 2021 года внедрен онлайн-контроль за транспортировкой стройотходов. С помощью мобильного приложения „Проверки Подмосковья“ контролируется устранение точек сброса неочищенных сточных вод», — рассказала глава министерства.

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Разрешение на использование водоемов необходимо для сброса очищенных стоков, строительства мостов, плотин и трубопроводов, добычи полезных ископаемых и других нужд.

Ранее гуернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разработали новый подход к контролю за уборкой снега. За работой коммунальных служб будут следить при помощи камер видеонаблюдения.

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