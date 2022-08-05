Строителя нового моста в Наро-Фоминске определят на аукционе

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал закупку на строительство автомобильного моста в Наро-Фоминске. Первоначальная цена контракта составляет свыше 75 миллионов 500 тысяч рублей.

Объект будет строиться на площади Свободы в Наро-Фоминске. В Единой информационной системе в сфере закупок и на Портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство автомобильного моста, о чем сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова. Потенциальным застройщикам нужно подать заявление на участие в аукционе до 15 августа.

Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансироваться строительство будет за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминск.

Построить мост планируется в 2023 году.