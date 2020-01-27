Строители спасли провалившегося под лед ребенка в Подмосковье

В Подмосковье, в микрорайоне Павшинская Пойма, спасли ребенка. Мальчик провалился под лед Москвы-реки, сообщила пресс-служба администрации Красногорска.

26 января четверо детей вышли погулять на лед. Однако один мальчик провалился в воду. Это заметили местные строители Александр Буданов и Виталий Лашук. Они оперативно пришли на помощь, вытащили ребенка из реки, отогрели и развели по домам всю компанию.

В ближайшее время Александра Буданова и Виталия Лашука представят к государственным наградам. Такое распоряжение дала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

В администрации муниципалитета напомнили: из-за теплой погоды лед на водоемах очень тонкий. Ходить по нему категорически нельзя. Но если возникла неприятная ситуация, нужно широко раскинуть руки, попытаться удержаться от погружения с головой. Нужно постараться не обломать кромку и без резких движений вытащить себя на лед. Наползать на него нужно грудью. Затем нужно доползти до берега по уже проверенной дороге.