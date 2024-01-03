Подмосковье 03 января 2024, 13:56 Строители приступили к отделке здания Дворца торжеств в городском округе Шаховская Дворец торжеств в городском округе Шаховская откроют до конца 2024 года Татьяна Рунова

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Работы в строящемся Дворце торжеств городского округа Шаховская вышли на финальный этап. Строители приступили к внешней и внутренней отделке здания, чтобы придать ему оригинальный вид. Об этом рассказал руководитель бригады Валерий Кангин.

Он подчеркнул, что на фасаде здания выложат известняковый камень и ламинированные панели. Итоговый внешний вид Дворца торжеств жители Шаховской увидят в конце января.

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Внутри здания рабочие уже начали монтаж лифта и в скором времени приступят к монтажу кабины. Для отделки стен строители ждут стеклопакеты. После установки холод с улицы перестанет поступать в помещение, рабочие включат отопление и продолжат украшать помещения.

«Как только мы закроем здание, начнем делать отделку. Монолитчики приедут в начале этого месяца. Они закончат монтаж лестницы и зальют ее», — рассказал Кангин.

Общая площадь Дворца торжеств составит почти 2000 квадратных метров. На первом этаже откроют гардероб, зал торжественного приема, а также комнаты жениха и невесты.

Кабинеты администрации и банкетный зал расположатся на втором этаже, куда можно попасть по винтовой лестнице или подняться на лифте. В центре крыши Дворца торжеств установили специальный купол, который обеспечит дополнительное естественное освещение.

Фасад второго этажа украсят выносными стеклянными консолями, которые придадут зданию воздушный вид. Окончательно работы завершат до конца этого года.

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