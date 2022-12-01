Подмосковье 01 декабря 2022, 10:57 Строители приступили к черновой отделке в здании детского сада в микрорайоне Боброво

Читать 360tv в

Строительство нового детского сада на 325 мест продолжается в микрорайоне Боброво в Ленинском округе. Готовность объекта составляет более 45%.

«На объекте трудятся около 90 человек. Готовность садика оценивается в 47%. Сейчас проводятся черновая отделка помещений, прокладка инженерных сетей, кровельные и фасадные работы, а также благоустройство территории», — уточнил глава подмосковного Минстроя Владимир Локтев.

Реклама

Сдать детский сад планируется в 2023 году. Трехэтажное строение общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров будет рассчитано на 13 групп детей от 1,5 до семи лет.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».