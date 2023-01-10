10 января 2023, 21:52
Строители начали возводить третий этаж детского сада на 300 детей в Одинцово
В селе Новоивановское в Одинцово подрядчик приступил к возведению третьего этажа детского сада на 300 детей. В здании площадью четыре тысячи квадратных метров разместят 13 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинет логопеда, пищеблок, административные и бытовые помещения.
«Но объекте ведутся монолитные работы на уровне третьего этажа, кладка перегородок первого и второго этажей. Работы в графике», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
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На территории дошкольного учреждения обустроят групповые площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые комплексы. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят.
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Отметим, объект строят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов по федеральному проекту «Инфраструктурное меню».
Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
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Одинцово
Строительство
Детские сады
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