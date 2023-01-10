Подмосковье 10 января 2023, 21:52 Строители начали возводить третий этаж детского сада на 300 детей в Одинцово

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В селе Новоивановское в Одинцово подрядчик приступил к возведению третьего этажа детского сада на 300 детей. В здании площадью четыре тысячи квадратных метров разместят 13 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинет логопеда, пищеблок, административные и бытовые помещения.

«Но объекте ведутся монолитные работы на уровне третьего этажа, кладка перегородок первого и второго этажей. Работы в графике», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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На территории дошкольного учреждения обустроят групповые площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые комплексы. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят.

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Отметим, объект строят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов по федеральному проекту «Инфраструктурное меню».

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

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