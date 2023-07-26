Подмосковье 26 июля 2023, 12:08 Строители из Подмосковья восстановят школу-интернат в центре Мариуполя Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

Строители из Подмосковья продолжают восстановление школы-интерната в центре Мариуполя. За работами следят сотрудники технадзора в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, здание школы сильно пострадало в результате боевых действий. Сейчас рабочие штукатурят стены, укрепляют полы, монтируют коммуникации и кровлю.

Реклама

«В школе-интернате будут все необходимые условия для детей с особенностями, чтобы обеспечить не только образование, но и создать комфортное пребывание для дальнейшей адаптации к жизни в обществе», — сказал министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с годовщиной 45-ю бригаду спецназа ВДВ. Она отметила 29-летие со дня формирования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».