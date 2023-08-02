Подмосковье 02 августа 2023, 13:37 Строители из Подмосковья восстановят детский сад в Орджоникидзевском районе Мариуполя Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные строители продолжают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя. В ближайшее время работы завершатся в детском саду, расположенном в Орджоникидзевском районе города. Реконструкцию выполняет Фонд капитального ремонта Московской области.

«Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, монтаж центрального отопления, вывоз мусора. Завершены кровельные работы, утепление фасада. Поставили новые окна, восстановили конструктив здания, наладили водоснабжение и канализацию», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Восстановление детского сада идет быстрыми темпами. В скором времени дети смогут вернуться в дошкольное учреждение.

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