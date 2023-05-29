Подмосковье 29 мая 2023, 17:41 Строители из Подмосковья восстановят детский сад №86 в Приморском районе Мариуполя Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру в Мариуполе. Среди прочих объектов — детский сад № 86 в Приморском районе, который после завершения работ смогут снова посещать более 100 ребят

Работы ведутся ударными темпами: в детскому саду восстанавливают крышу и фасад, делают внутреннюю отделку помещений. Дошкольное учебное заведение уже обеспечено теплом. После восстановления сад сможет вмещать более 100 детей разного возраста.

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Контроль за восстановлением здания ведут специалисты Управления технического надзора капитального ремонта — организации, подведомственной МинЖКХ Подмосковья.

«Наши специалисты строительного контроля обеспечивают безопасность и качество работ, чтобы в скором времени дети смогли вернуться к учебе и проведению своего детства в комфортной среде», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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