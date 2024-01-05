Подмосковье 05 января 2024, 17:20 Строители из Подмосковья почти завершили ремонт дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Строители из Московской области практически завершили ремонтно-восстановительные работы девятиэтажного жилого дома в Левобережном районе Мариуполя. В здание попало несколько снарядов, в результате этого обрушились верхние этажи.

Специалисты восстановили конструкцию зданию, выполнили монтаж оконных блоков, а также заменили системы горячего и холодного водоснабжения, канализацию, систему электроснабжения. Кроме того, они провели отделку внутренних помещений.

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Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы и благоустройство придомовой территории. В самое ближайшее время строители сдадут объект.

Отметим, что Фонд капитального ремонта Московской области продолжает восстановление более чем 40 жилых многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения территорий с РФ. Он рассказал, что подмосковные строители восстановили 108 объектов инфраструктуры.

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