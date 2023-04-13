Подмосковье 13 апреля 2023, 16:11 Строители из Истры починили крышу дома 97-летнего ветерана в ЛНР

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Строители из Истры приехали в ЛНР, чтобы помочь одинокому ветерану. Рабочие починили крышу его дома.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Ломакин много лет живет один. Ему 97 лет. Он воевал на Карельском фронте, награжден медалями «За воинскую доблесть», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Его нашли на освобожденной территории мобилизованные из Истры. Бойцы приехали к нему вместе с бригадой медиков и увидели, что в доме протекает крыша. Об этом они сообщили в администрацию городского округа Истра.

На помощь ветерану из Истры прислали бригаду кровельщиков. Строители демонтировали старый шифер, укрепили стропильную систему, утеплили и смонтировали новую крышу. Также бригада рабочих укрепила крыльцо и сделала для удобства перила.

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