Строители детского сада на 235 мест в Путилкове опередили график работ

Новый детский сад в микрорайоне Путилково откроют в 2022 году. Строительство ведут с опережением графика. Дошкольный центр примет 235 ребят.

Это подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, технику и материалы закупили вовремя, а работники уже опережают график.

Работа идет в хорошем темпе. Мы продолжаем еженедельно контролировать ход, в том числе через автоматизированную систему Владимир Локтев.

На площадке продолжают укладку перекрытий второго этажа, монтаж наружных сетей для водо- и теплоснабжения. Степень строительной готовности достигла 30%.

Для детей обустроят просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, комнаты индивидуальных занятий, компьютерный класс.

Во внутреннем дворике сделают теневые навесы, спортивные и игровые площадки. Всю территорию комплексно благоустроят.