Подмосковье 05 мая 2023, 14:35 Строителей Подмосковья пригласили на национальный конкурс профессионального мастерства

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Жителей Подмосковья пригласили на конкурс профессионального мастерства «Строймастер». Мероприятие организовано при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

К участию приглашают жителей Подмосковья от 18 лет, работающих в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также студентов. Для участия необходимо заполнить анкету-заявку, которую можно найти на сайте.

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Конкурс направлен на развитие традиций профессионального мастерства, популяризация и повышение престижа строительных профессий. Участники смогут выступить в следующих номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший штукатурщик», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

Региональный этап конкурса завершится 15 июня. Технический отбор пройдет с 21 июня до 28 июня, а всероссийский этап начнется 7 августа и завершится 11 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями. По его словам, особое внимание уделяют замечаниям, которые помогают развивать регион по разным направлениям.

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