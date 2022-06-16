«Строим больше всех школ в стране». Как власти Подмосковья стимулируют образование в регионе

В Московской области уделяют колоссальное внимание образованию. Каждый год там строят 20–30 школ. Это больше, чем в других регионах. При этом отличившиеся школы получают гранты, учителя повышают квалификацию. Все это приводит к тому, что представители региона занимают призовые места на российских и иностранных олимпиадах. Об этом рассказала на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Больше новых школ, чем в остальных регионах

Губернатор Подмосковья уделяет очень много внимания образованию. Об этом «360» рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. Она напомнила, что в области есть 1,5 тысячи школ. В новом учебном году они ждут больше миллиона школьников.

Это впервые в истории. Область растет, количество детей увеличивается. <…> Мы строим больше всех школ в стране, количество детей у нас увеличилось в два раза, за последние восемь лет мы построили 170 школ, то есть порядка 20–30 школ мы ежегодно открываем в Подмосковье Ирина Каклюгина.

Более того, в области создают образовательные кластеры, участвуют в президентской программе капитального ремонта школ. Власти региона вкладываются в инфраструктуру, подчеркнула Каклюгина.

«В сентябре откроем 62 школы после капремонта, они будут сделаны по стандарту: суперсовременные оборудования, красивая отделка, вообще в этой программе больше 300 школ на ближайшие пять лет», — пояснила вице-губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Комфортная жизнь привлекает новых жителей

Каклюгина отметила, что в Подмосковье строится новое комфортное жилье, развивается инфраструктура. Это привлекает новых жителей области, которые приезжают, создают семьи, рожают детей.

В Подмосковье комфортно жить. Человек живет там, где есть инфраструктура, поэтому у нас и растет Подмосковье Ирина Каклюгина.

Успехи на олимпиадах школьников

Каклюгина напомнила, что в области каждый год проводят Всероссийскую олимпиаду школьников. Ее результаты — это, по словам вице-губернатора области, мерило качества образования в субъекте.

«Впервые в истории Подмосковья мы заняли по итогам этой олимпиады второе место. У нас в этом году 309 детей заняли первое или второе место на олимпиаде, год назад было в два раза меньше. Только Москва нас опережает. Это мерило образования, мы на втором месте», — подчеркнула она.

У представителей Московской области есть успехи и на международных состязаниях. Например, в ежегодном соревновании для школьников по физике — в Азиатской физической олимпиаде. В сборной России были восемь детей. При этом четыре ребенка были именно из Подмосковья.

Мало того, что они вошли в сборную, они завоевали два золота, серебро и бронзу. Мы этим очень гордимся, даже президент поздравил ребят Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно мерило образования — это ЕГЭ, уверена Каклюгина. По ее словам, в области 100 баллов по русскому языку уже получили на 20 человек больше, чем в прошлом.

«Мы всегда сравниваем себя с нами самими в прошлом году. То, что мы вкладываем в школы, дает качественные результаты. <…> Мы стимулируем учителей и директоров, которые работают в школах. В этом году впервые по решению губернатора будут гранты на зарплаты по итогам года. В августе мы составим рейтинг, школы <…> получат гранты, чтобы платить повышенные зарплаты учителям. Мы стимулируем и помогаем финансово сильным, а если школа оказалась в слабой ситуации, мы ее вытягиваем путем наставничества», — пояснила Каклюгина.

«Умные каникулы» оценили сами дети

С этого года в Подмосковья появились «умные каникулы». Пока это программа действует в 40 учебных заведениях. Дети ходят в школу, но больше занимаются вне ее: ходят по экскурсиям, изучают литературу, историю.

У нас впервые такое, когда школы полноценно учатся июнь. Летний модуль. Самые положительные отзывы получаем от родителей, от детей тоже. Дети увлечены интересным образовательным процессом. Для детей это бесплатно Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Уклон в сферу IT в школах Подмосковья

Каклюгина подчеркнула, что сейчас во всех отраслях требуются IT-специалисты. В Московской области стараются учесть это и в образовании школьников. Внеурочные занятия дополнили под запросы экономики. Дети изучают творческое программирование — Scratch, учатся программированию на языке Python, изучают предпринимательскую грамотность.

Это не основные уроки, это после уроков ты можешь заниматься. Детям это интересно, они хотят, им нравится. Здесь важна подача. У нас учителя прошли курсы повышения квалификации, дети, судя по отзывам, с удовольствием занимаются на этих занятиях Ирина Каклюгина.

Также развивают и колледжи, которых на территории Московской области довольно много. Система выстроена так, что ребенок, приходя в колледж, уже понимаем, где он будет работать по его окончании.

«Каждый колледж имеет партнера — сразу практика, стипендия от предприятия», — отметила Каклюгина.

Также в сентябре стартует новый проект — «Профессионалитет». От предыдущей программы он отличается тем, что образовательная программа становится более концентрированной.