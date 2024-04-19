Подмосковье 19 апреля 2024, 11:43 Строевой смотр личного состава полиции прошел в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Строевой смотр личного состава провели в управлении Министерства внутренних дел по Одинцовскому округу. Мероприятие приурочили к переходу полицейских на летнюю форму одежды.

Полковник полиции Игорь Лопатин, руководители служб и подразделений проверили внешний вид сотрудников и соблюдение ими правил ношения летней форменной одежды. Также на смотре проверили наличие служебных удостоверений, нагрудных знаков и жетонов с личным номером.

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Игорь Лопатин отметил, что личный состав Одинцовского управления хорошо подготовился к смотру и пожелал подчиненным успехов на службе.

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