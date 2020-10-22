Капитальные строения Подмосковья смогут подключить к газу с помощью электронной подписи

Ее предусмотрели в помощь бизнесменам. Они смогут оформить договор на подключение к сетям, применив цифровую подпись. Это отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Мы развиваем сервис для наших клиентов, и теперь представители малого или среднего бизнеса смогут избежать очного посещения офиса Игорь Баранов.

Он добавил, что на этапе газификации предпринимателей будут сопровождать и консультировать персональные менеджеры.

С начала года договор с «Мособлгазом» заключили уже свыше 1,5 тысячи юридических лиц. Обратиться в службу можно по номеру горячей линии поддержки бизнеса Подмосковья 8 (800) 301-00-04.

С понедельника по четверг диспетчеры ответят на вопросы с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 16:45.