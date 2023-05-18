18 мая 2023, 14:41
Стрижи вернулись из теплых краев в леса Подмосковья
В леса Московской области из теплых стран вернулись стрижи. Птицы уже начали вить гнезда и выводить потомство, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.
«Эти маленькие птички — настоящие асы, способные вытворять чудеса на виражах, двигаясь при этом со скоростью до 170 километров в час. За это их прозвали пернатыми шустриками. Такая маневренность связана с возможностью регулировать частоту взмахов крыльев, независимо одно от другого», — уточнили в ведомстве.
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Это помогает стрижам совершать маневры и не снижать скорости полета. Они способны догонять в полете насекомых и атаковать их с разворота.
Особое строение крыльев позволяет птицам без отдыха находиться в небе до полугода. Зачастую в полете они играют свои свадьбы, а вторую половинку выбирают один раз и на всю жизнь.
Стрижи гнездятся колониями. Гнезда вьют на деревьях, в дуплах деревьев, под крышами домов и даже в земляных норах.
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Птицы
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