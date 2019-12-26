Стремление изменить жизнь к лучшему. В Истре наградили лауреатов премии «Наше Подмосковье»

В Истре состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В местной администрации чествовали 18 победителей. Некоторые из них участвовали в конкурсе далеко не первый раз и уже становились лауреатами этой престижной премии.

Бывает так, что одной семье какие-то вещи уже не пригодятся, другой же, наоборот, они будут необходимы в быту. Давать предметам вторую жизнь и тем самым помогать многодетным семьям — главная задача благотворительного проекта «Нужные вещи». Его автор Олеся Рудык несколько лет назад открыла первую точку сбора, куда могли обратиться все желающие. Со временем популярность пункта сбора росла. И чтобы дальше развивать проект Олеся подала заявку на грант в областном конкурсе. И победила. Теперь губернаторская премия «Наше Подмосковье» поможет оборудовать три новых помещения в округе стеллажами для удобной сортировки вещей.

«Именно в 2014 году, когда у нас только зародилось это направление социального волонтерства, администрация оказала нам весомую помощь. И без этой помощи вряд ли дальнейшее развитие могло бы быть. И сейчас мы получили премию. Для нас это признание, поддержка и дальнейший вклад в наше развитие», — рассказала руководитель проекта «Нужные вещи» Олеся Рудык.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо проекта Олеси, еще 17 стали лауреатами премии, и большинство из них были представлены в трех номинациях: «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв». Каждый победитель получил на развитие своего проекта 180 тысяч рублей.

«Вовлеченность наших жителей, их энтузиазм очень виден. И мною будет поддержан. Это я точно обещаю. Я не просто приобрела друзей, я приобрела единомышленников. Это очень важно. Мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону и видим единую цель. Поэтому, я думаю, сообща мы быстрее будем достигать цели, опережая других конкурентов из других муниципалитетов», — отметила глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Поменять жизнь в округе к лучшему — такую цель преследует абсолютно каждый руководитель проектов-лауреатов. Например, Александр Билецкий уже шестой раз становится победителем, и все полученные средства тратит на возрождение деревни Огарково. Там он создал центр ремесла и искусства, в котором обучают всех желающих плотницкому делу, обжигу керамики, лицевому шитью и созданию народного костюма.

«Все средства, естественно, будут потрачены на нужды нашего центра ремесла и искусства. Это заготовка дров, проведение электричества. Мы еще открываем один проект — „Деревня сказок“ для детей. Мы надеемся, что после Нового года снег у нас выпадет. Тогда будет горка, разные сказочные герои, встречи с ними, и приобщение их в том числе и к ремеслам», — сообщил руководитель проекта «Огарково — моя деревня» Александр Билецкий.

Источник фото: телеканал «360»

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» была учреждена шесть лет назад. Она присуждается за социальные проекты, которые позволяют изменить к лучшему жизнь в Московской области.