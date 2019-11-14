  • Стремянка и антибукс. Во что превращаются пластиковые ящики?

    14 ноября 2019, 21:14

    Дмитрий Степанищев, Ольга Крылова

    Сдавать на переработку можно не только макулатуру и металлолом, но и пластиковые ящики. На подмосковных заводах их перерабатывают и дают вторую жизнь.
    Стремянка и антибукс. Во что превращаются пластиковые ящики? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    После глобальных закупок на местном рынке Маша идет выкидывать сломанные пластиковые ящики на мусорку около дома. Но выбрасывать вторсырье стоит в специальные контейнеры. А чтобы понять, что происходит с пластиком дальше, Маша вместе со съемочной группой «360» отправилась с экскурсией на завод по переработке.

    Мусор из специальных контейнеров покупают небольшие перерабатывающие заводы, один из таких находится в Подольске. На него и отправилась Маша. Чтобы понять, какая польза от раздельного сбора мусора, нужно пройтись с самого начала.

    Стремянка и антибукс. Во что превращаются пластиковые ящики? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Из пластиковых ящиков делается грануляр, который в дальнейшем используется в производстве автомобилей. Первый этап- изготовление крупной фракции, второй — изготовление мелких хлопьев.

    Хлопья идут сразу на изготовление ящиков, стремянок и других полезных вещей технического назначения. Гранулы переплавляют и добавляют краски или специальные присадки, делая пластик крепче.

    Стремянка и антибукс. Во что превращаются пластиковые ящики? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Перерабатывается вторсырье в литейках. Их особенность — это универсальность. Допустим, вы хотите производить детские площадки, садовый инвентарь или конструктор. Обращаетесь на такой завод, вам подбирают необходимый по закону и санитарным нормам материал, изготавливают формы для литья под вашу продукцию — и через полгода вы начинаете производить из вторичной пластмассы что-нибудь полезное.

    Стремянка и антибукс. Во что превращаются пластиковые ящики? | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Из вторсырья получаются разноцветные детские стульчики, антибуксовочные ленты и стремянки.