Стрелок из Ногинска стал четырехкратным чемпионом Европы

Стрелок из Ногинска Антон Аристархов стал четырехкратным чемпионом Европы. Меткость юноши и его партнеров по команде принесла сборной России золото на чемпионате Европы. В непростом финале наши ребята обыграли итальянцев со счетом 17:13.

Уже четыре года подряд Антон в составе сборной страны берет золото на чемпионатах Европы. Также успел установить два мировых рекорда.

А прошлой осенью стал бронзовым призером чемпионата мира. Спортсмену всего 21 год.

Теперь ногинский стрелок нацелился на Олимпиаду. Но просто участие для него не главное. Он хочет именно победить на играх. А к этому нужно упорно готовиться. Поэтому на днях Антон улетает на сборы в Баку. А через два месяца будет пробовать свои силы на Кубке мира в Мюнхене.\