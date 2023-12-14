Подмосковье 14 декабря 2023, 13:33 Стратегию социального и экономического развития до 2030 года представили в Подмосковье Пресс-служба го Домодедово

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Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков подвел итоги реализации стратегии социально-экономического развития Московской области в 2022 году, а также рассказал о планах ее реализации до 2030 года. По его словам, цель стратегии — повысить уровень и качество жизни в Подмосковье.

По итогам 2022 года объем ВРП увеличился в 1,1 раза к 2017 году, реальные денежные доходы населения — в 1,07 раза к 2017 году, а уровень удовлетворенности населения в отдельных сферах жизни достиг 78%.

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«Стратегия охватывает все сферы регионального социально-экономического развития — 15 приоритетных направлений классифицируются по трем основным группам. Это социальная сфера, экономика и сбалансированное пространственное развитие», — подчеркнул Прянчиков.

Достижение поставленных в стратегии задач измеряется по трем ключевым целевым показателям: рост реального объема ВРП к 2030 году в 1,4 раза относительно 2017 года, рост реальных денежных доходов населения к 2030 году в 1,4 раза относительно 2017 года и обеспечение 90%-ной удовлетворенности населения качеством жизни.

«По результатам 2022 года было выполнено 627 мероприятий, или 85% от плана», — заключил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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