Подмосковье 21 апреля 2023, 12:05 Стратегию Подмосковья по развитию промышленного туризма признали лучшей в России Т.Мастерова/АСИ

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Подмосковный проект победил в финале всероссийского акселератора «Открытая промышленность» в номинации «ПРОМинвест». Стратегию по продвижению инвестиционного потенциала региона признали лучшей в стране.

Защита проектов прошла в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию промышленного туризма. Потенциал подмосковной промышленности представил первый заместитель министра инвестиций, промышленности науки региона Евгений Подлипенский.

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«К 2025 году мы планируем увеличить число участников программы промтуризма с нынешних девяти до минимум 30, и у нас уже есть желающие. Количество туристов мы рассчитываем увеличить с 10 тысяч в нынешнем году до 25 тысяч», — отметил он.

В Московской области работают около восьми тысяч промышленных предприятий, среди которых есть деревообрабатывающие, стеклодувные, фарфоровые производства, а также множество заводов пищевой промышленности. Многие из них интересны с точки зрения экскурсий.

«Масштабный запуск программы промышленного туризма позволит региону не только рассказать о его предприятиях, но и решить важные задачи по привлечению новых кадров и новых инвесторов», — считает заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Участниками программы АСИ стали девять предприятий Московской области. Дипломом за лучшую научно-популярную экскурсию на производство была отмечена компания «ХимРар».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам нового времени.

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