Стратегию непрерывного образования внедрили в Реутове

Реутов стал одним из первых в России наукоградов, где применили практику получения непрерывного образования в черте города. Она позволяет определиться с будущей профессией и получить образование в желаемой сфере.

Глава муниципалитета Станислав Каторов подчеркнул, что теперь у жителей Реутова появился шанс пройти все ступени — от детского сада до вуза, — не выезжай за пределы города.

«Звание наукограда дает большие возможности. Определиться с будущей профессией, углубленно изучать предметы, которые по душе, получить высшее образование в желаемой сфере», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Один из детских садов Реутова работает как полноценный образовательный центр. Его воспитанники не только изучают иностранные языки, включая китайский, но и постигают азы робототехники.

Следующее звено в схеме непрерывного образования — профильные классы. В 2018 году в городском лицее сформировали инженерный. Направление открыли совместно с градообразующим предприятием Реутова АО «ВПК „НПО машиностроения“». Часть предметов старшеклассникам преподают профессоры и доценты МГТУ имени Баумана.

«Школьники могут продолжить обучение в расположенном на территории муниципалитета подмосковном колледже „Энергия“. Целевые наборы в вузы по направлениям АО „ВПК ‚НПО машиностроения‘“ гарантируют студентам уникальный опыт производственной практики, а выпускникам — трудоустройство по профессии на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России», — заметил глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Прокачивать свои навыки будущие инженеры или, например, программисты могут не только в школе. Одно из важнейших звеньев схемы непрерывного образования в Реутове — детский технопарк «Изобретариум» — победитель конкурса инновационных проектов наукоградов России. Здесь занимаются почти две тысячи школьников.

«Учреждение дополнительного образования сотрудничает с различными вузами, в первую очередь техническими. Прежде всего, значимо взаимодействие с аэрокосмическим факультетом МГТУ имени Баумана, студенты и педагоги которого активно участвуют в жизни „Изобретариума“. Также ведущие специалисты градообразующего предприятия АО „ВПК ‚НПО машиностроения‘“ ведут для детей практические занятия», — пояснил Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

В образовательном центре больше 30 направлений — от 3D моделирования и съемки видеороликов до практической химии и микробиологии. «Изобретариум» в Реутове настолько популярен, что мест для всех желающих уже не хватает.

«По просьбам наших жителей мы приступаем к поиску места для размещения еще одного филиала в южной части города. Новая площадка станет технологическим коворкингом для выпускников технопарка и студентов вузов, чтобы претворять в жизнь реальные проекты и привлекать инвесторов для их продвижения», — сказал Станислав Каторов.

Техническое направление в Реутове одно из главных, но не единственное. Параллельно с инженерным и классом программирования в некоторых школах углубленно изучают химию и биологию. Профильные предметы ведут преподаватели из химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Совсем скоро откроется класс по подготовке будущих сотрудников дипломатических ведомств. Соглашение между администрацией Реутова, гимназией и МГИМО уже подписано.

Источник фото: телеканал «360»

«Гимназисты смогут не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике. Мы предлагаем практику в стенах администрации нашего города. Это достаточно серьезное подспорье тому, чтобы уже при выпуске из школы понимать, как формируются государственные, федеральные, региональные и муниципальные программы. Уверен, что такая профессиональная подготовка обеспечит будущим выпускникам успешное поступление в лучшие вузы страны», — отметил глава городского округа.

По словам Станислава Каторова, главная отличительная черта Реутова — статус наукограда Российской Федерации.

«В России только 13 городов имеют подобный статус и восемь из них располагаются в Московской области. И только это уже не позволяет сделать из Реутова спальный пригород Москвы», — обратил внимание глава Реутова.

Стратегия социально-экономического развития наукограда разработана до 2026 года. Благодаря эксперименту с получением непрерывного образования вопрос оттока высококвалифицированных кадров в близлежащую столицу в Реутове становится все менее актуальным.