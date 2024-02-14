Подмосковье 14 февраля 2024, 15:56 Стратегическое производство деталей для двигателей самолетов открыли в Воскресенске Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

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Новый комплекс по производству заготовок дисков газотурбинных двигателей запустили в Воскресенске. Объем инвестиций в стратегический проект составил 496 миллионов рублей.

В Главгосстройнадзоре Подмосковья отметили, что важный проект реализовали при поддержке Центра содействия строительству. Комплекс построили в воскресенском экспериментально-технологическом центре по специальным материалам ВИАМ — НИЦ «Курчатовский институт».

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Продукция завода нужна для авиационной промышленности. Новый комплекс позволит обеспечить развитие научно-технического потенциала металлургической отрасли и удовлетворит потребности производителей в высококачественных заготовках для двигателей самолетов. Их будут делать из жаропрочных никелевых сплавов.

Кроме того, на площадке в Воскресенске смогут делать заготовки различного назначения, в том числе энергетического и транспортного.

Когда производство выйдет на полную мощность, здесь появится 45 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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