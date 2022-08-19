Кадастровая палата и БТИ Подмосковья обсудили расширение сотрудничества на круглом столе

В Московском областном БТИ состоялась встреча руководства учреждения и заместителя министра имущественных отношений региона с представителями кадастровой палаты. Коллеги согласились с тем, что взаимодействие между ведомствами должно быть усилено.

«Московское областное БТИ всегда готово к сотрудничеству, партнерству. Мы понимаем, что деловая открытость является важнейшим условием для развития любой компании, поэтому такие встречи важны и нужны. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и дальнейшее наращивание взаимодействия с акцентом на практическую реализацию договоренностей», — сказала генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

На встрече присутствовали заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров, заместитель генерального директора МОБТИ по стратегическому развитию Валерий Смирнов, начальник управления кадастра и геодезии МОБТИ Ирина Козлова, директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области Александр Кузнецов, а также заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области Денис Бубнов.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья. Еженедельно на кадастровый учет ставят десятки многоквартирных домов и таунхаусов. Эффективное взаимодействие с кадастровой палатой поможет быстрее решать текущие вопросы.