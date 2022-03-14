Стратегические цели госпрограмм не претерпят изменений в Московской области

На государственные и муниципальные программы в Подмосковье завязано большое количество рабочих мест и компаний, которые имеют контракты по этим направлениям. Несмотря на меняющие обстоятельства, стратегические цели программы меняться не будут, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе мы будем продолжать вас информировать, но ключевое, главное — никаких отмен тех стратегических целей, о которых мы говорили, ситуация не претерпит. <…> Все необходимые дополнительные мероприятия мы будем до вас доводить. И Минфин будет также обладать всей информацией», — сказал глава региона.

Губернатор также обратил внимание, все мероприятия, связанные с работами по инфраструктуре, капитальному строительству, ремонту, развитию территорий в Подмосковье заложены в региональном и муниципальном бюджетах.

«Знаю, что поступает достаточно большое количество вопросов нашему министерству финансов по поводу того, как, в каком объеме они будут реализовываться. Безусловно, это связано с тем, что мы завязаны и на федеральное финансирование, а вы на его региональную часть. Прошу набраться терпения. Мы работаем и имеем федеральную позицию», — пояснил он.