Подмосковье 02 декабря 2022, 11:33 Стратегические инвестиционные проекты Подмосковья получат статус федеральных

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Важные проекты Подмосковья по импортозамещению смогут войти в федеральную программу долгосрочного кредитования на срок до 15 лет. Об этом на форуме «Новая экономика» рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На уровне правительства России разрабатывается механизм предоставления «длинных денег» для стратегически значимых проектов, которые производят импортозамещающую продукцию. Срок льготных кредитов составит до 15 лет.

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«Двадцать подмосковных проектов импортозамещения получат статус федеральных. Они могут быть включены в эту новую программу», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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Московская область активно работает в сфере замены импорта. По поручению губернатора Андрея Воробьева инвесторам оказывается поддержка с финансированием, землей и инфраструктурой. Такие проекты на всех этапах получают экспертное сопровождение. В регионе также действует программа «Промышленная ипотека».

В Московской области уже заявлено 130 проектов импортозамещения и 21 из них будет реализован в этом году.

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