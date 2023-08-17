Подмосковье 17 августа 2023, 21:33 «Стратегически важный проект». Губернатор Подмосковья — о модернизации трассы М-5 «Урал» Андрей Воробьев: трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья Telegram

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Усовершенствование трассы М-5 «Урал» позволит сократить нагрузку на центральные участки юго-восточных городов Подмосковья. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Модернизация М-5 „Урал“ — стратегически важный проект для всего юго-востока Подмосковья. Мы частично завершили работы, остается обход Октябрьского в Люберцах и участок Ульянино-Непецино в Раменском. Закончив, разгрузим населенные пункты и выведем транзит с центральных улиц», — отметил глава региона.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил о том, что подмосковный участок М-12 «Москва-Казань» откроют в сентябре. Также в регионе продолжают строительство Мытищинской хорды и трассы ЮЛА.

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