Стратегическая сессия по развитию вуза прошла в МГОУ

Стратегическую сессию провели в Московском государственном областном университете. Руководители факультетов, заместители деканов, преподаватели и студенты пять часов обсуждали стратегию развития вуза.

Мероприятие проходило в Мытищах. Участников сессии разделили на пять команд. Каждой группе дали определенное направление: «Образование», «Воспитание», «Финансы», «Цифровые технологии» и «Наука».

«Это трек „Наука“. Здесь ученые и преподаватели обсуждают, как сделать ее одним из главных направлений развития университета. Для этого нужно решить, какие вызовы стоят перед специалистами, найти решение и спрогнозировать результат», — рассказала ректор МГОУ Елена Певцова о последнем направлении.

Она добавила, что проекты в области биотехнологий подразумевают создание серьезных научных продуктов. Работа будет вестись с МГУ имени Ломоносова и индустриальными бизнес-структурами, готовыми внедрять научные идеи в практику.

«Один из проектов посвящен физике и нанотехнологиям, второй проект — бурно развивающемуся направлению: биотехнологиям с акцентом на медицинских биотехнологиях, проект по цифровизации. Мы планируем создавать учебно-научные лаборатории виртуальные», — отметил проректор по научной работе МГОУ Дмитрий Куликов.

Если в МГОУ появятся виртуальные лаборатории, студенты смогут изучать психологию, оптическую физику, анатомию и молекулярную генетику. Университет станет первым в Подмосковье вузом, где начнут преподавать дисциплины в таком формате. В конце стратегического семинара модераторы должны были защитить доклады перед комиссией.

«Мы будем вырабатывать те идеи, которые наиболее результативны, и попробуем представить единую программу, которая будет внедряться в систему развития отечественного образования и образования в нашем университете», — подчеркнула Певцова.

Стратегические идеи и проекты помогут значительно усовершенствовать качество образования в современном вузе. Развитие науки и технологий позволит интегрировать Московский государственный областной университет в том числе и в виртуальное пространство. Это даст вузу большие возможности для развития и выпуска высококвалифицированных специалистов.