Свыше 40 стран станут участниками МАКС-2021 в Жуковском

Участниками авиасалона МАКС в Жуковском будут более 40 стран в июле. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Присоединиться запланировали почти все континенты, но в первую очередь партнеры России по ЕАЭС.

По словам Мантурова, партнеры из других стран покажут свои последние разработки в авиационной отрасли. Для участия в МАКС-2021 приедут официальные зарубежные делегации.

Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как было всегда Денис Мантуров.

Впервые на площадке, которую развернут в Жуковском, можно будет увидеть соревнования по направлению «Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем». Вся программа салона продлится с 20 по 25 июля.

«Нашим партнером МАКС-2021 в Жуковском станет Казахстан, с которым уже запланировано подписание ряда соглашений и обсуждение наиболее важных направлений сотрудничества, в частности локализации производства гражданских вертолетов в Республике Казахстан», — отметил Мантуров.

Кроме того, ведущие производители России в отрасли авиации подтвердили свое участие в мероприятии и зарезервировали площади.