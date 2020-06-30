Заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Квочур проголосовал по изменению Конституции в Жуковском. Он пришел на избирательный участок в школу-интернат авиаграда. Герой России подчеркнул значимость новых поправок для будущего страны.

Сегодня, 30 июня, он отметил, что голосование определяет вектор развития государства. Это, по словам летчика, важный шаг.

Для меня страна и я — едины. Я гражданин России, и поправки к Конституции еще больше укрепляют законы, границы моей родины. Для меня, как для летчика, все это очень важно Анатолий Квочур.

Также Анатолий Квочур отметил, что на участке соблюдают все меры безопасности, необходимые при голосовании.

Каждому человеку бесконтактно измеряют температуру, выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. В помещениях регулярно проводят дезинфекцию.

﻿Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.