«Страхуем друг друга». Губернатор Подмосковья рассказал о работе с мэром Москвы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что всегда поддерживал связь с мэром Москвы Сергеем Собяниным по рабочим вопросам. Это важно, так как различные сферы жизни внутри московского региона тесно переплетены. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «360».

«Мы живем в одной стране и развиваем нашу территорию с учетом мнения жителей, особенностей. У нас не только отношения с Сергеем Семеновичем партнерские, у нас глубокое взаимопонимание, но и всей команды», — отметил он.

Глава Подмосковья подчеркнул, что это является определяющим фактором тех проектов, которые московский регион реализует совместно: по воде, транспорту, развязкам, а также по сферам здравоохранения или образования.

Мы где-то страхуем друг друга. Где-то ресурсы Москвы позволяют нам решать проблемы для жителей Подмосковья. У нас существует ряд программ, в том числе и в сфере экологии Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что власти делают особый акцент на удаленных территориях. Там другая транспортная доступность, а времени на поиск работы требуется больше.

«У нас есть специальная программы по таким территориям, как Озеры, Егорьевск, Рошаль, Шатура, Талдом, которые ставят перед собой целью создание новых рабочих мест. В том числе инфраструктурные объекты, такие как ЦКАД, делают эти территории доступными. Если доступные, значит, можно вкладывать деньги и надеяться, что налоговый, экономический потенциал будет другим, высоким», — отметил он.

Андрей Воробьев и Сергей Собянин поддерживают диалог и по вопросам пандемии. Впервые они заговорили о коронавирусе еще в феврале, когда никто не предполагал, насколько масштабной станет инфекция. Глава Подмосковья отметил, что тогда удивился теме, которую предложил его московский коллега.

«Тогда я удивился этому, постановке этого вопроса. Его, по сути, не было на горизонте. Да, где-то, в каком-то китайском городе, имя которого тогда вряд ли кто знал, что-то было, но насколько это серьезно и при чем здесь мы… Мы предположить не могли», — подчеркнул он.